القدس المحتلة 20 شوال 1439 هـ الموافق04 يوليو 2018 م واستصدى الفلسطينيون ونشطاء المقاومة الشعبية، في الخان الأحمر البدوي جنوب شرق القدس بصدورهم العارية، لجرافات الاحتلال الإسرائيلي.ووفقًا لمصادر فلسطينية أن النشطاء والأهالي شكلوا سلسلة بشرية بأجسادهم لمنع جرافات وآليات الاحتلال من هدم المساكن والمنشآت في الخان الأحمر وتشريد سكانه.تجدر الاشارة الى أن جرافات الاحتلال باشرت صباح اليوم، بشق طريق يوصل ما بين الشارع الرئيسي ومنطقة الخان الأحمر، وأزالت الحواجز الحديدية الملاصقة للشارع لتمهد الطريق لوصول الآليات الثقيلة ومعدات الاحتلال إلى المنطقة وهدمها.يذكر أن سكان الخان الأحمر ينحدرون من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس في العام 1953 إثر تهجيرهم القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويفتقر الخان للخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، بفعل سياسات المنع التي يفرضها الاحتلال على المواطنين هناك بهدف تهجيرهم.// انتهى //12:52ت م0060