عمّان 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسإنهار عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق اليوم، في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء الأردنية، مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابه سبعة آخرون بجروح وكسور عامة في الجسم.وقالت المديرية العامة للدفاع المدني الأردنية في بيان صحفي، إن عمليات البحث جارية عن شابين محصورين تحت أنقاض العمارة من خلال عمليات الإنقاذ تم بالكاميرات ووحدة كلاب البحث المدربة، والدعامات، حرصًا على المحاصرين ولإنقاذهما وإسعافهما.إلى ذلك أمر رئيس الوزراء الأردني، بتشكيل لجنة للتحقيق بأسباب انهيار العقار السكني.// انتهى //12:59ت م0062