الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسأطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالنظام الآلي للإنذار المبكر اليوم, تنبيهاً متقدماً لنشاطاً في الرياح السطحية على منطقة الرياض، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.وأضافت الهيئة أن الحالة ستشمل كلاً من العاصمة "الرياض - الخرج - رماح - الافلاج - الدوادمي - وادي الدواسر" والأجزاء المجاورة, كذلك على الطرق السريعة الواصلة إلى "مكة المكرمة - الدمام -القصيم"، مشيرة إلى أن موجة الغبار ستبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الساعة الـ 9 مساءاً.// انتهى //12:59ت م0063