مسقط 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (88ر4522) نقطة منخفضًا بـ (18ر13) نقطة وبنسبة (29ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (06ر4536) نقطة.وبلغت قيمة التداول (632) ألفًا و (93) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (6ر97) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها (25) مليونًا و(824) ألفًا و(961) ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة (089ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (66ر17) مليار ريال عماني.// انتهى //13:18ت م0065