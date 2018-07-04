جدة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسكثف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة جدة جولاته الرقابية على وكالات السفر ومكاتب تنظيم الرحلات السياحية ودوّر الإيواء من فنادق ونُزل وشقق مفروشة، للتأكد من تحقيق جودة الخدمات والأسعار المقدمة للزوار فضلاً عن تحقيق السعودة فيها.وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، أن جولات المفتشين الميدانيين التي تأتي في إطار خطة الفرع الخاصة بضبط الجودة والرقابة على المنشآت السياحية في موسم الإجازة الصيفية، وحرصاً من الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة والسعر المناسبين, مشيراً إلى تنفيذ 68 زيارة ميدانية قام بها فرع الهيئة بجدة, كما تلقى 133 شكوى تم حل 127 منها، وخمس شكاوى تحت الإجراء.وأكد العمري استمرار فرق الرقابة في عملها طوال فترة الإجازة, على مراقبة المنشآت السياحية وضبط المخالف منها, ومتابعة التقيد بالأسعار وتوفير الخدمة المناسبة وفق الدرجة المصنفة.// انتهى //13:18ت م0066