الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واستأهل العداء السعودي أحمد المرواني لدورة الألعاب الأولمبية للناشئين في الأرجنتين 2018, بعد أن حقق الرقم التأهيلي والمركز الأول في سباق الـ 100م بزمن 10,88 ثانية، اليوم في البطولة التأهيلية للأولمبياد بالعاصمة التايلاندية بانكوك.ويمثل المنتخب السعودي لألعاب القوى بالبطولة التأهيلية للأولمبياد أحمد المرواني و علي الماس و باقر آل جمعة و محمد المعاوي و علي آل مبارك و محمد الزاير.// انتهى //13:19ت م0067