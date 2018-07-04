لندن 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن هناك قضايا متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تجد بعد طريقها إلى الحل.وسلطت صحف الأربعاء الضوء على ارتفاع الجنيه الأسترليني بعد أن أظهرت تقارير تسارع قطاع الخدمات في المملكة المتحدة في يونيو من هذا العام.وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي سوف يعقد جلسة طارئة، غدًا الخميس، لبحث تطورات الأوضاع في محافظة درعا جنوب غرب سوريا، التي تسببت في نزوح نحو 300 ألف شخص حتى الآن.ولفتت صحف بريطانيا إلى توجيه الاتهام رسميًا بالفساد لرئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق.// انتهى //13:21ت م0068