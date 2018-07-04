الدمام 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسعقدت غرفة الشرقية مساء أمس، لقاءها الشهري، بحضور عدد من أعضاء ومجلس إدارة الغرفة، ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية، وذلك في مقر الغرفة بالدمام.واستعرض الحضور خلال اللقاء, المكاسب الاقتصادية التي حققتها المملكة على المستوى الداخلي والخارجي وفقا لرؤيتها المملكة 2030، مشيرين إلى عدد من القرارات التي شهدتها المملكة الفترة الماضية التي من شأنها الإسهام في تعزيز مكانتها الاقتصادية بين دول العالم، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن والمواطنة السعوديين، إضافة إلى توفير فرص العمل والاستثمار لهم في شتى المجالات المتنوعة، مؤكدين حرص الدولة على ضخ الكوادر السعودية الى سوق عمل في التخصصات المختلفة، ودعم البرامج والمبادرات للجهات المختصة.وأكد الحضور أن قطاع الأعمال يعمل جنبا إلى جنب مع الدولة لتحقيق خطط ومبادرات رؤية المملكة 2030 وصولا للأهداف الكبيرة لها، لافتين إلى أن المملكة أصبحت علامة مميزة بين دول العالم الذي أصبح يراقب التغييرات السريعة فيها، ويعمل على أن يكون جزء مهما في هذه التغيرات.// انتهى //15:20ت م0131