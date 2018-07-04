بريدة 20 شوال 1439 هـ الموافق04 يوليو 2018 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بمشاركة المنطقة في ملتقى السفر والاستثمار السياحي الـ 11 للعام 2018م, مهنئناً سموه فريق العمل والمشاركين والداعمين بمناسبة نجاح المشاركة التي تعد أحد النجاحات التي تميزت بها المنطقة في مشاركاتها المتنوعة, وإسهاماتها في التسويق للمنطقة سياحياً والتعريف بمقوماتها وفرصها الاستثمارية.وأشار سموه إلى أن المشاركة تعد فرصة للقاء العاملين في صناعة السياحة من جميع مناطق المملكة وتبادل الخبرات والتجارب والأفكار, منوهاً بتعاون الجهات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال لدعم هذه المشاركة وإظهارها بالشكل الذي يليق بالمنطقة, مثمناً دور فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، والشركاء من أمانة المنطقة والغرف التجارية بالقصيم وعنيزة والرس، والمستثمرين بالقطاع السياحي بالمنطقة من الفنادق ومنظمي الفعاليات والرحلات، مؤكداً سموه دور الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص في استمرارية نجاح هذه المشاركة وتطويرها.جاء ذلك خلال تكريم سمو أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة اليوم, المشاركين والداعمين من الجهات الحكومية والخاصة وفريق العمل لمشاركة المنطقة في ملتقى السفر والاستثمار السياحي الـ 11 للعام 2018م الذي أقيم مؤخراً في الرياض، وذلك بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم أمين مجلس التنمية السياحية إبراهيم المشيقح، وأمين المنطقة بالنيابة المهندس عبدالعزيز المهوس ورؤساء الغرف التجارية الصناعية بالمنطقة.من جانبه أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم, أن مشاركة المنطقة في هذا الملتقى تعد أحد الوسائل التسويقية النهمة لإبراز مقومات المنطقة سياحياً والتعريف بفرصها الاستثمارية ولقاء المستثمرين في القطاع السياحي، مبنياً أن مشاركة المنطقة تضمنت جناح مجلس التنمية السياحية الذي يعرض المسارات السياحية المعتمدة بالمنطقة، بالإضافة إلى المعلومات والمطبوعات والصور والهدايا التي تقدم في ركن المجلس لضيوف جناح المنطقة وتبرز مقوماتها السياحية والتراثية المتنوعة، وأجنحة للشركاء من القطاع الخاص لإبراز الخدمات السياحية من فنادق ورحلات سياحية، بالإضافة إلى جناح للحرف اليدوية بالقصيم، مقدماً الشكر لسمو أمير منطقة القصيم على ما يجده فرع السياحة من دعم وتشجيع لمناشطه كافة.// انتهى //15:24ت م0132