بيش 20 شوال 1439 هـ الموافق04 يوليه 2018 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد ين عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جاران، اليوم، بزيارة تفقدية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

واستهل سموه الجولة بزيارة مشروع مصفاة جازان مستمعاً لشرح مفصل من مدير المصفاة المهندس عبدالله الدريبي عن المشروع الذي يعد من أضخم مشروعات التكرير التي أنشئت خلال الـ20 عاماً الماضية على مستوى العالم، من حيث الحجم والتقنية المتقدمة في إنشائه وطاقته الإنتاجية للمصفاة التي تزيد عن "400" ألف برميل يومياً من الزيت العربي الثقيل والمتوسط، لتوفير اللقيم للصناعات التحويلية وتلبية احتياجات المنطقة من المنتجات النفطية المكررة، والتي من المتوقع أن تدخل مرحلة التشغيل العام الحالي 2018م.

وأطلع سمو نائب أمير منطقة جازان على المشروعات التي تضمها المصفاة ومنها مشروع مجمع توليد الطاقة بالمدينة الذي يعد أول معًمل في المملكة لتحويل سوائل البترول الثقيلة إلى غاز منقى نظيف، بطاقة تزيد عن "3900" ميجا وات، بما يمكن المجمع من تصدير ما يربو على "2400" ميجا وات لشبكة الكهرباء الوطنية، مع التركيز على توفير الطاقة النظيفة بطريقة اقتصادية ذات جودة واعتمادية عالية، ومشروع تطوير البنية التحتية لمدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية، الذي يتضمن إنشاء ميناء المدينة وتهيئة وتطوير البنية التحتية للأراضي الصناعية والسكنية وإنشاء شبكة الطرق لجذب المستثمرين.

كما زار سموه خلال الجولة مركز التحكم بمصفاة جازان، مطلعاً على الأعمال والمهام المناطة بالمركز، ووقف على الاعمال المنفذة بكورنيش بحر محافظة بيش المنفذ ضمن مشروعات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وعبر سمو نائب أمير منطقة جازان في ختام الجولة عن سعادته بالزيارة، وما اطلع عليه خلالها من إنجازات في مشروع المصفاة وغيره من المشروعات التي تقوم شركة ارامكو السعودية بتنفيذها، مؤكداً أهمية التعاون التام بين مختلف الجهات لتسريع العمل والإنجاز في المدينة, تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

وحضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ، ومحافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة.

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15:26ت م

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