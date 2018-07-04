أبهـا 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واساختارت منظمة Quality Matters "" العالمية, مقرراً إلكترونياً من جامعة الملك خالد, ليكون مقرراً مثالياً ومرجعاً دولياً للتطوير المهني لمنسوبي المنظمة حول العالم.ويعد المقرر الذي طورته الجامعة داخليا ”Computer organization 2“ , مقرراً نموذجياً ومرجعاً دولياً لأكثر من ٦٠ ألف منتسباً تعليمياً لمدة خمس سنوات قادمة, حيث تم اختيار المقرر بعد منافسة مع مئات المقررات المشاركة من ١٠٠٠ مؤسسة تعليمية حول العالم.واختارت جامعة الملك خالد, بناء شراكتها مع منظمة Quality Matters لما تمتلكه هذه المنظمة من خبرة وريادة في مجال جودة المقررات الإلكترونية على مستوى العالم, ونتاجاً لهذه الشراكة تبنّت جامعة الملك خالد معايير معتمدة من هذه المنظمة لتكون الأساس المنظم لجودة المقررات الإلكترونية على مستوى الجامعة, كما طوّرت الجامعة ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني أكثر من ١٣٠ مقرراً إلكترونياً في مختلف التخصصات , منها 32 مقرراً معتمداً رسمياُ من QM , و٣٥ مراجعاً ومحكماً في جودة المقررات الإلكترونية.// انتهى //15:26ت م0135