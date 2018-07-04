الرياض20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسقدم قطاع محايل الصحي خدماته خلال الشهر الماضي لعدد 22522 مراجع بمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية وكذلك تم تنويم عدد 1019 حالة بمستشفى محايل العام، كما تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 749 مراجع بمركز طب الأسنان .وأوضحت صحة عسير أن طوارئ مستشفى محايل العام شهد معاينة 13369 مراجع ، كما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية4548 مراجع، وقام قسم المختبر بعمل 26774 فحوصات مخبرية، إضافة إلى تقديم الخدمات لعدد 5944 بقسم الأشعة، كما تم إجراء عدد 147 عملية جراحية وبلغت الولادات 218 ولادة .وأضافت أن عدد الزيارات بقسم الطب المنزلي بلغت 124 زيارة ، وتم تقديم 886 جلسة بقسم العلاج الطبيعي، كما تم إصدار عدد145 شهادة توافق من برنامج الزواج الصحي.//انتهى//15:27ت م0136