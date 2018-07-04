الباحة 20 شوال 1439هـ الموافق 04 يوليو 2018م واسقام مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش سعيد الزهراني اليوم ، بزيارة لمراكز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مركز نخال بقطاع القرى.واطلع الدكتور الزهراني, على سير العمل بالحملة وما تقدمه فرق العمل المصاحبة من خدمات للمستهدفين في قطاع الحملة ، كما زار الدارسين في البرنامج التعليمي للحملة التي تستهدف أكثر من 350 دارساً .وحث مدير تعليم الباحة, القائمين على الحملة ببذلك كل الجهود لخدمة المستفيدين منها في مختلف المجالات التي تنفذها الحملة، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما من شأنه نشر العلم وإيجاد مجتمع خالٍ من الأمية.// انتهى //15:28ت م0138