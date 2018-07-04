بيروت 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسأكد قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب وجود تعاون بين القيادتين العسكريتين اللبنانية والفلسطينية من أجل حفظ الأمن والاستقرار في محيط مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية .وأشار اللواء أبو عرب خلال جولته مع وفد من قيادة الجيش اللبناني، يتقدمهم مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في صيدا، العميد ممدوح صعب في محيط عين الحلوة أن مخيم عين الحلوة هو مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان ويخضع بشكل كامل إلى القوانين المرعية على الأراضي اللبنانية .وجال اللواء أبو عرب والوفد العسكري اللبناني على بعض النقاط في منطقة السكة غرب مخيم عين الحلوة، حيث من المقرر أن يقام فيها نقاط مراقبة، في إطار الإجراءات الأمنية الجديدة في المنطقة لمنع تسلل أي مطلوبين.// انتهى //15:29ت م0139