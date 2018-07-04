القاهرة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أهمية الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.وقال "السلمي" في كلمته أمام الجلسة الخامسة والختامية في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي اليوم بمقر الجامعة العربية: "إن البرلمان وضع ثلاث خطط عمل من أجل فلسطين، من بينها التصدي للتغلغل الإسرائيلي في أفريقيا ومواجهة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.وأضاف أن البرلمان العربي وضع أيضًاً خطة لرفع السودان من قائمة الاٍرهاب الأمريكية، وستُعرض على الجلسة العامة للتصديق عليها وبدء تنفيذها، لافتًا الانتباه إلى دور البرلمان العربي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ودعم الشرعية الدستورية في اليمن، والتصدي للتهديد الحوثي للمملكة العربية السعودية عبر إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع ضد أراضيها.وشدد "السلمي" على تمسك البرلمان العربي بالحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بصفته الحل الأنجع لهذه الأزمات، بدءًا من الصراع في سوريا تلبيةً لتطلعات الشعب السوري والحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وعروبتها.وطالب رئيس البرلمان العربي النظام السوري ودولتي روسيا وإيران باحترام منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا وتحملهم المسؤولية الكاملة لما يترتب على خرق منطقة التصعيد.وشدد على دعم دولة العراق، معربًا عن تطلعه لأن تفضي الانتخابات التي جرت مؤخرًا في تفعيل الحوار والمصالحة والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي.من جانبه، حذّر رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري عضو البرلمان العربي اللواء سعد الجمال في كلمته أمام جلسة البرلمان العربي من المبادرة الأمريكية لإعمار غزة بدعوى تخفيف المعاناة عن أهالي القطاع عن طريق جمع أموال خليجية لهذا الغرض، مبينًا أن هذه المبادرة تهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.ونوّه بأن المبادرة الأمريكية المشبوهة لإعادة إعمار غزة وعقد مؤتمر دولي في واشنطن بشأنها بزعم تقديم المساعدة الإنسانية لأهالي القطاع، تأتي تمهيدًا لإعلان صفقة القرن المشبوهة في غياب الفلسطينيين أنفسهم.بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي عزام الأحمد في كلمته أمام جلسة البرلمان العربي إن "الشعب الفلسطيني سيحبط صفقة القرن حتى ولو وحده، منتقدًا حديث البعض دون قصد عن الشعب الغزي.وشدد على أنه ليس هناك سوى شعب فلسطيني واحد، محذرًا في الوقت ذاته من مؤامرة إقامة دولة في قطاع غزة.// انتهى //15:29ت م0141