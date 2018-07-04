مكة المكرمة 20 شوال 1439هـ الموافق 4 يوليو 2018 م واسانطلقت مطلع الأسبوع الحالي فعاليات الدورات الصيفية العلمية والثقافية والإجتماعية التي ينظمها معهد تعليم اللغة العربية بجامعة أم القرى لمعلمي اللغة العربية من دولتي السنغال وإندونيسيا , و البالغ عددهم ٣٦ أستاذاً.وأكد عميد معهد تعليم اللغة العربية الدكتور حسن بن عبدالحميد بخاري , أن هذه الدورات تأتي في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة اللغة العربية وأبناء الأمة الإسلامية لافتا أن هذه الدورات التي تستمر إلى ٢٧ / ١١ /١٤٣٩هـ, تتضمن برنامجا ثقافيا مصاحبا يشتمل على اطلاع المشاركين على جوانب التقدم الحضاري في المملكة وعلى الإلتقاء بقادة الرأي والمسؤولين علاوة على زيارات للمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وغير ذلك من الأنشطة الثقافية.وتقدم المشاركون في هذه الدورات بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على كريم رعايتهما البالغة باللغة العربية والمقبلين عليه من أبناء الأمة الإسلامية مقدرين في ذات الوقت حرص واهتمام معالي مدير جامعة أم القرى وعميد معهد اللغة العربية والقائمين على هذه الدورات على منحهم هذه الفرصة الكبيرة لهم وعلى كافة التسهيلات التي وجدوها منذ وصولهم إلى المملكة , داعين الله العلي القدير أن يحفظ المملكة حكومة وشعباً .// انتهى //15:30ت م0142