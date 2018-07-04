القطيف 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسعقد اليوم، اللقاء الأول للجمعيات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، على مسرح مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف، بحضور المساعد لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية علي بن سعد الشهراني، وذلك تحقيقا لرؤية وأهداف المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الكادر البشري واستثمار طاقاته ودمج جهود العمل الاجتماعي ممثلاً بالجمعيات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية في عملية البناء والتطوير كشريكا أساسيا في النهضة الاجتماعية والاقتصادية.وأشاد الشهراني في كلمته, بجهود مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف، والقسم النسائي, في تفعيل وتمكين القطاع الغير ربحي على ممارسة العمل الاجتماعي والتطوعي والتنموي بكفاءات عالية مع التحسين المستمر للخدمات الاجتماعية إشرافا وتقييما ومتابعة يد بيد بصورة تكاملية.فيما أكد مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف نبيل الدوسري, أهمية التواصل الدائم بين الجهات الرسمية والجهات التطوعية لخدمة المجتمع ورفع مستوى الوعي الاجتماعي، وتحقيق الشراكة المجتمعية هو مطلب الجميع، مقدما شكره للأقسام النسائية بالجمعيات الأهلية ولجان التنمية.كما قدم عرضا مرئيا استعرض أدوار ومسؤوليات مراكز التنمية والخدمات التي يقدمها المركز على مستوى الإشراف والمتابعة وعلى مستوى التخطيط والشراكة المجتمعية وكذلك على مستوى الأنشطة والمبادرات ضمن النطاق الإشرافي للمركز .ويعد العمل المشترك, وحده الضمان الحقيقي للمحافظة والاستمرارية في تحقيق التنمية المستدامة التي يستحقها وطننا الغالي.وفي ختام اللقاء, تم تكريم الجمعيات الأهلية ضمن النطاق الإشرافي لمركز تنمية القطيف البالغة 12 جمعية، وأربع جمعيات تعاونية، وتسع لجان أهلية تنموية، فيما تم تكريم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومساعد المدير العام، ومساعدة المدير العام إيمان الفرشوطي، ورئيس القسم النسائي فاطمة اليوسف .// انتهى //15:31ت م0143