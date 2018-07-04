جدة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسأطلقت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة أمس, مشروع "مخيم الموهوبين الصيفي" الذي يهدف لتحفيز الموهوبين ودعمهم معنوياً من خلال تعزيز المفاهيم والمهارات وعادات القادة لديهم في بيئة ملهمة ومحفزة, وكيفية استثمار قدراتهم في خدمة المجتمع, وتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال.وأوضحت مديرة مركز الاستقطاب بالجامعة الدكتورة نجوى سالم, أن الجامعة وفرت للمشروع الذي يضم 70 طالباً وطالبة من فئة طلاب التعليم الثانوي, الكوادر المختصة وفرق العمل ذات الكفاءات العالية, وجهزت مختلف المرافق من معامل وقاعات دراسية وسكن, التي من شأنها أن توفر الجو الملائم للطلاب لتقديم نشاطات متنوعة من تجارب وورش عمل وجلسات نقاش ومناظرات علمية وألعاب تفاعلية وأنشطة رياضية وترفيهية, فضلاً عن الجلوس مع ذوي الخبرة للاستفادة من تجاربهم في جوانب حياتهم العلمية والمهنية.وعَـدت الدكتورة نجوى, مشروع "مخيم الموهوبين الصيفي", الذي ينفذ بالشراكة مع وزارة التعليم, أحد المشروعات التي تسعى من خلالها جامعة الأعمال والتكنولوجيا لتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التكامل المستمر بين قطاعات التعليم المختلفة, مثنيةً على الدور البارز الذي تقوم به وزارة التعليم في دعم مسارات التعليم المتعددة التي من شأنها تحقيق النتائج الإيجابية الداعمة للطلاب بشكل عام, والموهوبين خاصة.// انتهى //15:34ت م0144