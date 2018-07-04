الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسأطلقت غرفة الرياض المرحلة الثانية من برنامج تأهيل وتدريب إخصائي موارد بشرية، التي تستوعب ثلاثة آلاف شاب وشابة في ثلاث فترات يومية تستمر لمدة شهر.وأكد نائب رئيس غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري أن مواصلة الغرفة لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المجاني يعد دليلاً على نجاح المبادرة التي تتبناها الغرفة للإسهام في توفير الآلاف من الكفاءات الوطنية من إخصائي الموارد البشرية، مبيناً أن البرنامج يأتي استجابة لتمكين منشآت القطاع الخاص من توطين الوظائف.وأوضح أن الغرفة تسعى من خلال هذه المبادرة التي تتعاون في تنفيذها مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وشركة "علم" إلى الإسهام في تمكين أقسام الموارد البشرية بالمنشآت من تهيئة بيئة العمل فيها لتوطين القوى العاملة لديها، وتلبية المتطلبات التشغيلية لهذه الإدارات والأقسام بمنشآت القطاع الخاص، وتمكينها من التفاعل البناء مع مبادرات وزارة العمل للتوطين، ورفع كفاءة سوق العمل وإصلاح تشوهاته.ولفت إلى أن البرنامج الذي ينفذه مركز التدريب والتوظيف بالغرفة يهدف كذلك لتنفيذ استراتيجية الدولة الرامية لتطوير الكوادر الوطنية في المجالات المختلفة وتوطين سوق العمل، مبيناً أن مبادرة الغرفة التدريبية تشمل العديد من التخصصات الأخرى مثل برنامج التسويق الرقمي الذي تم إنجازه الأسبوع الماضي، وبرنامج محاسبة الزكاة والضريبة الذي سيتم إطلاقه قريباً.// انتهى //16:48ت م0185