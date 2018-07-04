الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسيشارك المنتخب السعودي للشباب لرفع الأثقال في بطولة العالم للشباب تحت 20 سنة، التي ستقام في جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 7 حتى 14 يوليو الحالي.ويرأس بعثة الأخضر بدر المجنوني وتضم الإداري أحمد عسيري وأخصائي العلاج الطبيعي ماجد العباد تحت إشراف فني من المدرب المصري خالد قرني ومساعده جعفر الباقر، فيما سيشارك الأخضر بخمسة رباعين في منافسات البطولة هم : حسن العسيف ونواف المزيدي وحسن البحراني وحسين الماجد وعلي الخزعل.وأنهى المنتخب السعودي استعداداته وتحضيراته للمنافسة في البطولة بإقامة معسكر داخلي بمدينة الدمام بإشراف مدربه خالد قرني، و معسكر آخر أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة وامتد قرابة الشهر، أجرى خلاله المنتخب العديد من التدريبات الفنية القوية برفع الأرقام المؤهلة للمنافسة، وسط متابعة ودعم من مجلس إدارة الاتحاد، سعيًا منه للمنافسة في إحدى الميداليات، خصوصاً وأن هذه البطولة تضم العديد من الرباعين العالميين والأولمبيين ومن المتوقع أن تشهد منافسة كبيرة في مختلف الأوزان.من جهته أكد مدرب المنتخب السعودي لرفع الأثقال خالد قرني جاهزية الأخضر الشاب للمشاركة في بطولة العالم تحت 20 سنة بأوزبكستان، مشيراً إلى أن الرباعين خضعوا خلال الشهرين الماضيين للكثير من التدريبات المكثفة لزيادة ورفع الرصيد الرقمي لكل رباع بخوض معكسرين داخلي وخارجي.وأضاف: "أشكر القائمين على الاتحاد السعودي لرفع الأثقال والذي أوفى بجميع متطلباته في برنامج اعداد الأخضر للمشاركة في بطولة العالم خصوصاً وأن المنتخب الأول تنتظره أيضاً مشاركة مهمة في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام بإندونيسيا وتنتظره أيضاً مشاركة أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية للشباب تحت 17 سنة بالأرجنتين، فالعمل قائم على عدة اتجاهات والجميع يعمل من أجل أن يكون حضور المنتخب السعودي مشرف للقائمين على الرياضة السعودية والاتحاد السعودي والسعي دائماً برفع علم المملكة خفاقاً في جميع المحافل الدولية".// انتهى //16:49ت م0186