اقتصادي / بورصة مصر تخسر 5ر6 مليار جنيه ومؤشرها الرئيس يتراجع 68ر0%
الأربعاء 1439/10/20 هـ الموافق 2018/07/04 م واس
القاهرة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واس
دفعت عمليات بيع من قبل المستثمرين وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العربية والأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 68ر0% مسجلاً 65ر16309 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 44ر0% ليصل إلى 804 نقاط.
وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي فقد 81ر0% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 77ر2047 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 5ر6 مليار جنيه ليصل إلى 4ر904 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 800 مليون جنيه.
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