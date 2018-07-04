القاهرة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسدفعت عمليات بيع من قبل المستثمرين وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العربية والأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 68ر0% مسجلاً 65ر16309 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 44ر0% ليصل إلى 804 نقاط.وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي فقد 81ر0% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 77ر2047 نقطة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 5ر6 مليار جنيه ليصل إلى 4ر904 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 800 مليون جنيه.// انتهى //16:53ت م0187