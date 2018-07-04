محايل 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسرأس وكيل محافظة بارق إبراهيم آل منشط اليوم, اجتماع المجلس المحلي في جلسته الاعتيادية في دورته الثالثة, بحضور أعضاء المجلس, وذلك بمقر المحافظة .وبدأ الاجتماع بكلمة لوكيل محافظة بارق, قدم من خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير , على ما تحظى به المحافظة والمراكز التابعة لها من دعم واهتمام في مختلف المجالات، سائلا الله عز وجل التوفيق للجميع في خدمة المحافظة ومراكزها .وناقش المجلس, عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها استحداث فرع لوزارة البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة الذي سيلبي احتياجات مربي الماشية والمزارعين ، وفرع للأحوال المدنية .وأفاد رئيس المجلس المحلي أنه سيتم الرفع بتقرير المجلس والتوصيات اللازمة للإمارة.وفي ختام الجلسة, شدد وكيل محافظة بارق على اللجان والأعضاء ببذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة .// انتهى //16:53ت م0188