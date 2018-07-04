القاهرة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسعُقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع (43) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات برئاسة وزير الاتصالات التونسي محمد الأنور معروف، ومشاركة وفود الدول الأعضاء.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع مستشار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة الأستاذ خالد الخليل.وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي في تصريح له، إن الاجتماع ناقش مشروع جدول الأعمال الذي تضمن عددًا من البنود، منها التحضير العربي لمؤتمر المندوبين المفوضين القادم للاتحاد الدولي للاتصالات المقرر عقده في دبي أكتوبر المقبل، والتحضير للمؤتمر العالمي القادم للاتصالات الرجياوية المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية بداية العام المقبل، فضلاً عن استعراض برنامج الابتكار والتجديد التكنولوجي من أجل التشغيل الذي أطلقته المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات لدعم دور الشباب في تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.وأشار إلى أن الاجتماع تابع نتائج فرق العمل التابعة للمجلس في مجال البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تابع التنظيم لعقد معرض طوابع البريد العربي في مدينة وجدة المغربية وإصدار طابع البريد العربي الموحد.// انتهى //16:54ت م0189