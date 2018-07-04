المدينة المنورة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسدشن وكيل جامعة طيبة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود أمس، برنامج "شباب طيبة 39" التابع لوكالة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية بالجامعة الذي يُشارك فيه 600 شاب وفتاة.وأوضح وكيل الجامعة عقب التدشين، أن برنامج شباب طيبة يُعد أحد برامج الجامعة المقدمة لخدمة المجتمع بمنطقة المدينة المنورة ويشمل عدداً من المهارات الحركية والذهنية والسلوكية إلى جانب المهارات الرياضية والبرامج الثقافية والترفيهية, مُشيراً إلى أن البرنامج يهتم ببناء شباب المستقبل وصقل مواهبهم ورعايتهم، وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.من جانبه بين عميد شؤون الطلاب بجامعة طيبة الدكتور معتاد الحربي, أن الجامعة ستُطلق برنامج شباب وبنات طيبة هذا الموسم للسنة الخامسة على التوالي, مستهدفاً أربع فئات عمرية هي فئة "الأشبال، الفتيان، الشباب، الجامعيين" للشباب والفتيات من أبناء المدينة المنورة، حيث يقدم البرنامج لكل فئة من الفئات برامج متعددة ومهارات مختلفة بما يتناسب مع المستوى الثقافي والفئة العمرية, مُشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى استثمار أوقات المشاركين بمراحلهم العمرية عبر البرامج الشبابية المتنوعة واكتشاف المواهب الشابة ورعايتها والعمل على تنميتها، ومحاولة إكساب المشاركين مجموعة من المهارات المعرفية والسلوكية التي تعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع.// انتهى //16:56ت م0190