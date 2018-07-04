الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسيشارك المنتخب السعودي للسباحة في منافسات البطولة العربية التي ستقام في تونس خلال الفترة من 12 حتى 15 يوليو الجاري.ويرأس الوفد السعودي للبطولة نائب رئيس الاتحاد السعودي للسباحة الدكتور قاسم زهير, ويضم عضو مجلس الإدارة أحمد الشمري, والمدرب الكندي محمد معروف، وخمسة سباحين هم يوسف بو عريش وحسن البقشي وأحمد الهاشم وفيصل الشلاتي وعلي العيسى.وأنهى الأخضر استعداداته للبطولة, بمعسكر داخلي على مسبح معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض, بإشراف المدرب محمد معروف.// انتهى //17:00ت م0191