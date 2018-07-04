تيرانا 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واساستقبل رئيس مجلس النواب الألباني غراموز روتشي بمقر مجلس النواب في العاصمة تيرانا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف.وجرى خلال اللقاء بحث الدفع بمسيرة العلاقات بين البلدين إلى مجالات أوسع عبر دعم لجان الصداقة والتنسيق بين المملكة والبانيا في مختلف المحافل الدولية، وتبادل الخبرات البرلمانية بين البلدين.// انتهى //17:13ت م0193