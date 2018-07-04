الظهران 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسأعلنت أرامكو السعودية أنها بصدد تعديل مرجعها التسعيري للنفط الخام الآسيوي، وذلك لتعزيز الموثوقية الكليّة للآلية المتّبعة لديها في أعمال التسعير.وأوضح نائب رئيس أرامكو السعودية للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد، أحمد السبيعي أن الشركة تعمل على إعادة التوازن إلى الخام الآسيوي المرجعي حتى تضمن ارتكازه إلى سوق واسعة ونابضة بالحياة، مشيرا الى أن إدراج سعر بورصة دبي للطاقة لخام عُمان من شأنه أن يكون مكملًا لسعر وكالة بلاتس الحالي لخام دبي بهدف إتاحة رؤيةٍ أفضل لعملاء الشركة لديناميكيات الأسعار.وأكد السبيعي أن الهدف الرئيس هو ضمان أن يعكس المرجع التسعيري للشركة قوى السوق، ويخضع لضوابط تنظيمية جيدة، وأن يكون قابلًا للتنبؤ به، معربا عن ثقته من أن سعر بورصة دبي للطاقة لخام عُمان، والمقترن بسعر وكالة بلاتس لخام دبي، سيحقق الغرض المرجو منه.يُشار إلى أن المرجع التسعيري المتبع في أرامكو السعودية منذ فترة طويلة هو متوسط تقديرات وكالة بلاتس لخامي دبي وعُمان، ومن شأن المرجع الجديد للشركة إحلال سعر بورصة دبي للطاقة لخام عُمان محل سعر وكالة بلاتس لخام عُمان اعتبارًا من 1 أكتوبر 2018م، ومن ثمّ إنشاء مزيج من الخامين الآسيويين الرئيسيين القياسيين.// انتهى //17:14ت م0194