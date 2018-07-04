عدن 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى بلاده مايكل آرون.وجدد اليماني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، موقف بلاده والتحالف العربي الداعم لها، الداعي إلى ضرورة انسحاب الميليشيا الحوثية من مدينة الحديدة حفاظاً على حياة المدنيين فيها وعلى البنية التحتية وما تبقى من مؤسسات الدولة في المدينة.وجرى خلال اللقاء، التاكيد على أهمية أن تركز جهود الامم المتحدة والمبعوث الخاص على وضع الا ‏تسبق الإجراءات الأمنية والعسكرية اي ترتيبات سياسية ضمن الاتفاق الشامل للتسوية السياسية بغية إنهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الامن والاستقرار إلى البلاد".من جانبه جدد السفير البريطاني ، دعم حكومة بلاده للحكومة الشرعية في مسعاها لرفع معاناة مواطنيها والاضطلاع بمسؤولياتها في استعادة الدولة وإحلال السلام والاستقرار في البلاد.// انتهى //17:15ت م0195