الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واستأهل العداء السعودي أحمد المرواني لدورة الألعاب الأولمبية للناشئين التي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل بالأرجنتين بعد أن حقق الرقم التأهيلي للمشاركة في الأولمبياد بفوزه بالمركز الأول في سباق 100م بزمن ( 88 : 10 ) بالتصفيات المؤهلة التي أقيمت اليوم في العاصمة التايلندية بانكوك وشهدت منافسة قوية من العدائين الذين حرصوا على تحقيق أفضل الأزمنة لخطف بطاقات التأهل.ويعد المرواني أول لاعب في ألعاب القوى يتأهل للأولمبياد وهو الذي حقق هذا العام ذهبيتي البطولة العربية للشباب في الأردن والبطولة الخليجية في الكويت.وعبر العداء أحمد المرواني بعد نهاية السباق, عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف للإنجازات السعودية السابقة وألعاب القوى بشكل خاص, مشيراً إلى أنه استعد جيداً لهذا المحفل وكان عازماً بقوه على تحقيق التأهل وفقاً لعطاءه في المعسكرات والمشاركات هذا العام , مشيداً بالجهد الذي عمله الجهاز الفني والإداري وأسهم في تحقيق بطاقة التأهل.// انتهى //17:16ت م0196