طرابلس 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسقال رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري، إن المجلس يدعم قيام جيش ليبي موحد، مؤكداً ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية.وشدد المشري في كلمة، اليوم، خلال زيارته مركز الدراسات الاستراتيجية في طرابلس على أهمية عقد لقاءات متتالية بين ضباط الغرب والشرق والجنوب داخل الأراضي الليبية؛ للخروج من الأزمة الراهنة.مما يذكر أن الأطراف الليبية المشاركة في اجتماع باريس مايو الماضي أكدت التزامها بدعم بناء مؤسسات عسكرية وأمنية مهنية خاضعة للمساءلة والمحاسبة، وتشجيع حوار القاهرة بشان توحيد المؤسسة العسكرية.// انتهى //17:21ت م0197