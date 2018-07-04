محايل 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسأدى وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر آل منشط عقب صلاة عصر اليوم في جامع بن باز شمال محافظة بارق، الصلاة على شهيد الواجب الرقيب محمد عامر دفين البارقي أحد أبناء قرية الخوش بمحافظة بارق ، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .ونقل وكيل المحافظة, تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله - وسمو أمير منطقة عسير ونائبه, إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان .من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن, سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .// انتهى //17:25ت م0198