مكة المكرمة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسوقف وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا اليوم, على أجزاء من مشروع الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة, اطلع خلالها على أعمال التحسين والتجميل لتقاطع طريق مكة جدة السريع مع الطريق الدائري الرابع وتوسعة الحارة الرابعة في الطريق المتجه من جدة السريع إلى مكة المكرمة.واستمع إلى شرح مفصل من قبل القائمين على المشروع عن سير العمل به ونسبة التقدم والإنجاز, وشاهد عدداً من التقاطعات الرئيسة المنفذة ضمن المشروع وطرق الخدمات والمرافق التي تأتي ضمن استعدادات الأمانة لتهيئة شبكات الطرق بمكة المكرمة لموسم الحج لهذا العام 1439هـ, تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتوفير أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن .وأكد المهندس الفدا, أن توجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص, بضرورة تسريع الأعمال ومضاعفة الجهود وتسيير العمل على أكمل وجه وفق الخطط المعتمدة والمدة الزمنية المحددة .// انتهى //18:07ت م0207