الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسصرح وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب، بأنه بناءً على ما تتمتع به العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية موريشيوس من تميز وتعاون في شتى المجالات، فقد باشرت قنصلية المملكة العربية السعودية في بورت لويس عاصمة جمهورية موريشيوس أعمالها اليوم الأربعاء 20 /10 / 1439هـ الموافق 4 / 7 / 2018م.وأكد السفير كاتب أن من شأن هذه الخطوة دعم وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.// انتهى //18:23ت م0209