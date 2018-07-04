تبوك 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واستفقد مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك عبدالعزيز بن عبدالله العريض أمس, محكمتي الاستئناف والأحوال الشخصية بالمنطقة, اجتمع خلالها برؤساء المحكمتين, بحضور عدد من القضاة والموظفين.وجرى خلال الاجتماع, مناقشة عدد من الأمور التي تهتم بتطوير البيئة العدلية، وانعكاسات ذلك على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في القطاع العدلي في منطقة تبوك, إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإدارية والتقنية، إلى جانب الاطلاع على احتياجات محكمة الأحوال الشخصية بالمنطقة والسبل الكفيلة بتوفير بيئة عدلية ناجزة.وأوضح العريض, أن الزيارة التي تشمل عدد من محاكم المنطقة وكتابات العدل, تهدف للاطلاع على احتياجات الدوائر الشرعية ومتطلباتها الإدارية والتجهيزات القضائية والتقنية التي تسعى وزارة العدل إلى إتمامها بالشكل الذي يتناسب ويوفر البيئة القضائية, مشيراً إلى أن الزيارة تأتي بتوجيهات من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في إطار اهتمامه ورعايته للرفع من مستوى القطاع العدلي والتوجيه بالوقوف شخصياً على مجريات أعمال المحاكم وأدائها تحقيقاً لتطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, حيث يوليان القضاء عظيم الرعاية والدعم والاهتمام.// انتهى //18:27ت م0211