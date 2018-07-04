طرابلس 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسالتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم القائم بالأعمال الأمريكي لدى ليبيا جوشوا هاريس.وناقش الطرفان خلال اللقاء الأحداث الأخيرة التي جدّت في خليج سرت، والتي كانت سببا في إعلان حالة القوة القاهرة في كل من ميناء رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة.وأعرب هاريس عن دعم حكومة الولايات المتحدة للمساعي الرامية لإيجاد حلّ للأزمة الحالية في ليبيا، مؤكّدا أنّ المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الليبية الشرعية الوحيدة المعترف بها من قبل حكومته والمسؤولة عن استكشاف وإنتاج وتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية.وذكر صنع الله خلال اللقاء بعض الأنشطة التي قامت بها السلطات ورئيس المؤسسة الموازية في الشرق منذ بداية الأزمة، بما في ذلك المحاولة الجارية لإعادة تشكيل لجان إدارة الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وهو أمر يتعارض مع ما تنص عليه القوانين الليبية.// انتهى //18:32ت م0214