الخرطوم 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واستلقى الرئيس السوداني عمر البشير، رسالة شفهية من رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دفعها وتطويرها لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.جاء ذلك لدى لقائه ببيت الضيافة اليوم وزير الخارجية الاثيوبي ورقيني قبيو بحضور وزير الخارجية السودانى الدرديري محمد أحمد.وقال الدرديرى عقب اللقاء إن زيارة وزير الخارجية الاثيوبي جاءت بغرض نقل رسالة من رئيس الوزراء الاثيوبي للرئيس السوداني في إطار التنسيق المشترك بين الرئيس البشير ورئيس الوزراء الاثيوبي بشان مختلف قضايا الاقليم والقضايا الثنائية التي تهم البلدين.// انتهى //18:32ت م0215