الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واساختار الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رئيس نادي الهلال، سامي بن عبدالله الجابر، ، عضواً في قائمة اختيار أفضل لاعب في العالم.وضمت القائمة التي اختارها الفيفا برئاسة جياني إنفانتينو 13 عضوا , يأتي في مقدمتهم الظاهرة البرازيلية رونالدو، والإنجليزي فرانك لامبارد، والبرازيلي كارلوس بيريرا، والإيطالي فابيو كابيلو، والبرازيلي كاكا، والإيفواري ديديه دروجبا.و كان الإتحاد الدولي لكرة القدم , قد اعلن عن قيامه بتعديلات على قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم , لتضم 10 لاعبين فقط بدلا من 23 , فيما ستجرى عملية التصويت في الفترة بين 23 يوليو وحتى 10 أغسطس المقبل ، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الفائز بالجائزة في 24 سبتمبر بلندن.يذكر أن الكابتن سامي الجابر تشرف بقيادة المنتخب الوطني في نسختين من البطولة العالمية، والوحيد الذي مثل منتخب المملكة العربية السعودية في أربع نسخ من كأس العالم ( 94 - 98 - 2002 - 2006)، وسجل خلال هذه المشاركات 3 أهداف في ثلاث نسخ مختلفة في القائمة التي ضمت نجوم ورموز عالمية في كرة القدم.// انتهى //19:08ت م0219