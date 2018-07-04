الخرطوم 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واستشارك السودان في فعاليات مؤتمر المائدة المستديرة بجنوب إفريقيا في الفترة من 5 حتى 6 يوليو الجاري في إطار إعلان (الكيب تاون) والتزام الوزراء الأفارقة والمسؤولين عن الفنون والثقافة والمكتبات في إفريقيا، استرشاداً بميثاق نهضة إفريقيا.ويرأس وفد السودان في المؤتمر وزير الثقافة الطيب حسن بدوي.وسيقدم الأمين العام للمكتبة الوطنية بالسودان دكتور إبراهيم عثمان ورقة حول المكتبة الوطنية والمكتبات بالسودان عن المبادئ والأسباب لتوفير الخدمات للمكتبات والمعلومات، بالإضافة للتشريعات والسياسات التي تنظم تقديم خدمات المكتبات والمعلومات والإنجازات التي تحققت من العام 2015 حتى الآن والنتائج التي تحققت بإنشاء مكتبات عامة بولايات السودان المختلفة.// انتهى //19:23ت م0220