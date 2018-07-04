الطائف 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسكشفت الهيئة العامة للثقافية, عن إطلاقها لمسابقة "بليغ عكاظ" لأول مرة خلال فعاليات سوق عكاظ في نسخته الثانية عشرة, وذلك في إطار ملامسة هوية السوق منذ بزوغه الأول كواحة لإشاعة الفصاحة والبلاغة والفخر وغيرها ولما تمثله فصاحة اللسان وقوة الحجة من وسيلة تواصل تسهم في اجتذاب العقول وايصال الرسائل التوعوية والتوجيهية والاعلامية إلى المجتمع بشتى فئاته العمرية وخصوصاً فئة الشباب وما تمثله الفئة من اهمية وما تحتاجه من عناية لتكون لبنات صالحة في بناء المجتمع .وجاء مسابقة "بليغ عكاظ" التي تنطلق على خيمة "الفنون والثقافة والأدب" لتشعل التنافس بين الفصحاء والأدباء والمبدعين في مجال الإلقاء والخطابة، مستهدفة تنمية ثقافة الإلقاء والتعبير اللغوي الهادف إلى تعزيز القيم الإيجابية، والتركيز على اللغة العربية كوعاء فكري أصيل، وتسليط الضوء على الطفل والناشئة والشباب والبالغين، حيث توجه المسابقة اهتمام البلاغيين والفصحاء لإشباع حاجة الاطلاع والمعرفة، وإثراء الساحة الأدبية بإبداعات موجهة لإعلاء القيم في المجتمع. والجائزة في دورتها الأولى تتطلع إلى إيجاد الإبداع وتنمية مهارة الإلقاء .وأوضح مشرف لجنة الفنون الشعبية بجمعية الثقافة والفنون بمحافظة الطائف خالد الحارثي, أن المسابقة التي تركز على توجيه العناية نحو أدب النطق وإثراء الساحة الأدبية به تهدف لنشر القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع وحث الأطفال والناشئة والشباب على القراءة لتنمية لغتهم وتسليط الضوء على أهمية اللغة العربية كوعاء فكري وثقافي داعم للقيم وتشجيع إبداعات الموهوبين في مجال الإلقاء إلى جانب استثمار الإبداعات الثقافية وتوجيهها نحو التنمية المعرفية .وأبان أن الموضوع المطلوب الحديث فيه يتمحور حول إبراز المنجزات السعودية وترسيخ الاعتزاز بمكتسبات الوطن والفخر بالانتماء إليها, مشيراً إلى أن جائزة المسابقة تشمل ثلاثة مراكز هي : المركز الأول "جائزة بليغ عكاظ" وتبلغ 10000 ريال ، والمركز الثاني وجائزته 5000 ريال ، والمركز الثالث وجائزته 3000 ريال ، في حين اعتمدت اللجنة المنظمة عدداً من المعايير التحكيمية للمسابقة تمثلت في أصالة الفكرة والإبداع فيها وإبراز القيم المستهدفة، وسلامة النطق، والقدرة على الإلقاء، ومواجهة الجمهور، وصدق العاطفة، وسلامة اللغة والتراكيب، وقوة الأسلوب ومتانته، وتكامل عناصر الخطبة وتسلسلها، وجمال الصور البيانية والبلاغية .وأضاف الحارثي : تتكون لجنة التحكيم لهذه المسابقة من عضوين حاصلين على درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها وهم كل من الدكتور طلال شداد الثقفي والدكتور عمر عيضة الحارثي، وتمارس هذه اللجنة أعمالها وفق آلية معدة من قبل اللجنة المشرفة على فعاليات جادة الثقافة، وتتمثل آلية المشاركة في المسابقة في تعبئة استمارة المشاركة التي يمكن الحصول عليها من مشرف المسابقة، أو من مقر جمعية الثقافة والفنون بمحافظة الطائف أو من مقر جادة الثقافة، وقدرة المتسابق على إلقاء مشاركته أمام لجنة التحكيم ضمن فعاليات جادة الثقافية بسوق عكاظ .وأشار إلى تقديم المشترك أعماله مطبوعة، على أن يكون حجم الخط 17 Arial، بدون أي رسوم أو صور وبدون تغليف حراري، وتسلم الأعمال مناولة بمقر جمعية الثقافة والفنون بالطائف أو مرسلة إلكترونياً بصيغة pdf مذيلة بتوقيع المشارك في موعد لا يتجاوز 20 شوال 1439هـ على أن يشعر المتسابقين المرشحة اسمائهم من قبل اللجنة المشرفة قبل موعد مشاركتهم بوقت كافي على العناوين المرسلة من قبلهم لافتاً إلى أن على المشارك أن يرسل مع العمل المقدم المستندات التالية : استمارة المشاركة موقعة ، وصورة من الهوية ، والسيرة الذاتية للمشترك ، وصورة شخصية ملونة .وأفاد مشرف لجنة الفنون الشعبية بجمعية الثقافة والفنون بمحافظة الطائف, أن الموضوع المختار للحديث فيه الذي يتمحور حول إبراز المنجزات السعودية وترسيخ الاعتزاز بمكتسبات الوطن والفخر بالانتماء إليه، لا يتجاوز 150 كلمة ولا يقل عن 120 كلمة .// انتهى //20:04ت م0229