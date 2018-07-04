لندن 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.وأغلق مؤشر " يورو ستوكس 50" الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.17 بالمائة ليصل إلى مستوى 3412.03 نقطة، بينما تراجع مؤشري "داكس" الألماني بنهاية اليوم بمقدار 31.53 نقطة ليصل إلى 12317.61 نقطة، و "أي إي إكس" الهولندي 0.81 نقطة ليصل إلى 549.22 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "آي بي إي إكس" الإسباني بمقدار 1.0 بالمائة ليصل إلى 9757.50 نقطة.// انتهى //20:13ت م0230