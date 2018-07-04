الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واساتفقت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة بالمشروع الوطني "نبراس" اليوم، مع (مركز مكافحة السموم) بمدينة الملك فهد الطبية، عبر توقيع مذكرة تعاون تتضمن تنفيذ جملة من البرامج الوقائية التي تستهدف مراجعي ومنسوبي المدينة الطبية، وتتضمن رسائل توعوية ووعظية تحذر من أخطار المخدرات.وينتظر أن تسهم هذه الاتفاقية في تفعيل دور مركز السموم بمدينة الملك فهد الطبية، والاستفادة منه بما يخدم مسار الدراسات العلمية التي تجريها أمانة اللجنة ومشروعها الوطني "نبراس" بما يحقق الوقاية من المخدرات، وبناء شراكة إستراتيجية لحل ودراسة حالات الإدمان التي ترد لمركز السموم بالمدينة الطبية وتقديم الخدمة اللازمة لها، ودعم الخبرات والكوادر المختصة في مجال التدريب ومجال علم السموم ومجال مكافحة المخدرات.ومثل "نبراس" في توقيع هذه الاتفاقية رئيسه التنفيذي العقيد الدكتور سامي بن خالد الحمود، فيما وقع الاتفاقية عن المركز، المدير التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور محمد بن عبدالجبار اليماني.من جانبه عدّ مدير عام العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بندر بن عبدالله الرميحي هذه الاتفاقية دعماً كبيراً للعمل الوقائي في المملكة، لاسيما مع تقديم دراسات وبحوث يمكن الاستفادة منها في حل المشكلات المتعلقة بالمخدرات والسموم، منوهاً بالمكتسبات المنتظر أن تحققها تلك الاتفاقية، والتي ستعود في مجملها على وقاية وحماية الوطن والمواطن من آفة المخدرات.// انتهى //20:16ت م0231