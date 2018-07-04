الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسدعت وزارة التجارة والاستثمار (20) مواطناً و (19) مواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لوزارة التجارة والاستثمار والمعلن عنها في تاريخ 25-7-1439هــ ، لمراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 24- 10- 1439هـ حتى يوم الخميس الموافق 06- 11- 1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم .وأشارت الوزارة الى ان المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، والمعدل في المؤهل العلمي، والاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس،وأقدمية التخرج ، ثم الرغبات المكانية ) مضيفة إلى أنه في حال تساوي نقاط المتقدمين فيتم النظر إلى تاريخ التخرج الأقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً.وأكدت وزارة التجارة والاستثمار إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف .// انتهى //20:38ت م0233