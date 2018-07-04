مكة المكرمة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد مكة المكرمة , عدداً من البرامج الهادفة والمسابقات الثقافية في حفظ المتون العلمية لسكان منطقة الحرم خلال الإجازة الصيفية والتي تستمر إلى نهاية ذي القعدة المقبل , في ثلاثة أحياء مجاورة للحرم المكي , " المسفلة وريع بخش وكدي " , وذلك برعاية مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية .وتهدف البرامج إلى إيجاد فرص للطموحين من الجاليات المقيمة بمكة المكرمة للرفع من المستوى العلمي والثقافي وتحقيق طموحاتهم وتعليم الجدية للنشء في الأخذ بالدين, وحفظ سنة سيد المرسلين وتفعيل دور الطفل في البرامج الدعوية والثقافية علاوة على استغلال أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.واوضح المكتب أن فروع المسابقات تشمل حفظ عدد من المتون العلمية كالأصول الثلاثة, وتحفة الأطفال, والقواعد الأربع, والمائة العقدية , وكتاب التوحيد , وحصن المسلم ونواقض الإسلام ، لافتا النظر إلى أن المكتب رصَدَ جوائز قيّمة للمشاركين .// انتهى //20:41ت م0234