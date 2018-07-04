إسلام آباد 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واساتفقت باكستان ورومانيا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة في المجال الدفاعي.جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة بين باكستان ورومانيا الذي عقد اليوم بمقر وزارة الدفاع الباكستانية في مدينة راولبندي، برئاسة الوكيل المساعد بوزارة الدفاع الباكستانية مير حسن نقوي، ونائب وزير سياسة الدفاع والعلاقات الدولية بوزارة الدفاع الرومانية العميد ركن وازيل بوكور الذي يزور باكستان حالياً بقيادة وفد من بلاده.وأوضح بيان صادر عقب الاجتماع أن الجانبين بحثا سبل تعزيز وتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين، واستعرضا أيضاً التقدم الذي تم تحقيقه في جدول الأعمال الذي تمت مناقشته خلال الجولة الأولى لاجتماع اللجنة المشتركة.// انتهى //20:42ت م0236