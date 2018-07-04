الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واستحتضن جامعة دار الحكمة بجدة مساء غدٍ الخميس أمسية موسيقية , بتنظيم من الهيئة العامة للثقافة , لفرقة دار الأوبرا المصرية بمشاركة عازفين لتقديم الأعمال الشهيرة في تاريخ الموسيقى العربية.وتهدف الهيئة العامة للثقافة من تنظيم هذه الأمسيات الموسيقية الكلاسيكية إلى توفير خيارات ثقافية راقية للجمهور في المملكة، وتعزيز حضور الفن الموسيقي الأصيل في المشهد الثقافي السعودي، انطلاقاً من مسؤوليتها في الإرتقاء بالإبداع ودعم الحراك الثقافي بفعاليات متنوعة تستقطب كافة شرائح المجتمع.وتعد هذه الأمسية الثالثة التي تستضيفها الهيئة لفرقة دار الاوبرا المصرية، بعد أن استضافت الفرقة المصرية مناسبتين ناجحتين، الأولى كانت في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض في شهر أبريل الماضي، والثانية أقيمت أمس في مسرح المفتاحة ضمن افتتاح فعاليات "الأيام الثقافية" التي تنظمها الهيئة في مدينة أبها .// انتهى //21:02ت م0239