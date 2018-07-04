إسلام آباد 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسالتقى رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي اليوم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني العميد الركن بحري محمد يوسف العسم الذي يزور باكستان حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر قيادة القوات البحرية الباكستانية في إسلام باد عدد من الأمور المهنية والتعاون البحري الثنائي بين باكستان ومملكة البحرين.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن العميد العسم أشاد بدور ومساهمات القوات البحرية الباكستانية في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.// انتهى //21:03ت م0240