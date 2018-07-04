القاهرة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واساستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر الرئاسة المصرية بالقاهرة، وفداً وزارياً من دولة الإمارات العربية المتحدة، يضم كلاً من وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد عبد الله القرقاوي، ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة عهود بنت خلفان الرومي، ووزير الموارد البشرية والتوطين ناصر الهاملي، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية الدكتورة هالة السعيد.وأوضح المتحدث الرئاسي المصري السفير بسام راضي في تصريح له عقب الاستقبال، أن اللقاء تطرق لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، لاسيما تبادل الخبرات وقصص النجاح في مؤسسات العمل الحكومي، عبر التعاون الفعَّال لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز وتطوير العمل الحكومي.// انتهى //21:20ت م0243