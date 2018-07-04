جدة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واس افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بجدة ، مركز حي المحمدية النموذجي الذي يعد ثالث مركز حي نموذجي يتم افتتاحه في جدة بعد حيي المنتزهات والصفا.وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي يحكي قصة إنشاء المركز ، ثم كلمة لراعي مركز حي لمحمدية النموذجي ألقاها عبدالرحمن شربتلي عبر فيها عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما يوليه من اهتمام فائق لهذه الجمعية التي أسس أركانها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ والتي تهدف لتنمية الانسان وبناء المكان ، كما قدم شكره لسمو محافظ جدة على دعمه للجمعية .ثم تجول سموه في مرافق المركز شملت القسم الرجالي وما يحتويه من خدمات تقدم برامج تسهم في رفع روح المواطنة والولاء والاعتزاز بالدين والعقيدة ورفع مستوى الفكر الأمني كما اطلع سموه على القسم النسائي والبرامج المقدمة التي تسهم في بناء المرأة السعودية فكرياً واجتماعياً وحضارياً وثقافياً والعديد من البرامج التي تهتم بالصحة والبيئة والجمال .يذكر أن المركز يقدم 6 برامج رئيسة تتمثل في برنامج "إمكان" الذي يهتم بالأسر المنتجة وتحقيق الاستقرار المالي لها ، وبرنامج "جاري" ويهتم بأهل الحي وتوثيق الروابط المجتمعية، وبرنامج "تمكين" الذي يهتم بتطوير وتدريب أهل الحي، وبرنامج "سلامتك" والخاص بالتوعية بوسائل السلامة الصحية والبيئية، وبرنامج "ألفه" ويهتم بالأسرة بتعزيز القيم التربوية وتطوير ثقافتها وتحقيق الانتماء للوطن وكذلك الوصول للوسطية ، وبرنامج "تطوع جدة" المعني بالبرامج التطوعية .// انتهى //21:34ت م0245