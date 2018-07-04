أستانا 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزار باييف، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.واستعرض الجانبان خلال الجلسة التي عقدت اليوم في قصر الرئاسة في العاصمة الكازاخية أستانا، أوجه التعاون القائم بين الجهات والمؤسسات في كلا البلدين في ضوء العلاقات القوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان .// انتهى //21:34ت م0246