نجران 20 شوال 1439هـ الموافق 04 يوليه 2018م واسأعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ، أمير منطقة نجران، عن الفخر والاعتزاز بالعمل الإنساني النبيل الذي قاما به الشابان دهام بن مانع بن جاسر آل راكة، وذيب بن دهام بن جاسر آل راكة، المبتعثان في الولايات المتحدة الأمريكية، واللذان توفيا غرقًا أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين غرقا في أحد أنهر ولاية ماساتشوستس.وقال سموه في اتصال هاتفي بوالدي المبتعثين، مساء اليوم "إن الشابين استشهدا في عمل بطولي مشرف، يجسد ما يتحلى به المواطن السعودي من نبل وشجاعة وإقدام لعمل الخير، والتضحية بالنفس من أجل الإنسانية، وهما خير سفيرين للوطن، ومحل فخر واعتزاز كل سعودي وعربي ومسلم".وأكد والدا الشابين اعتزازهما باستشهاد ابنهما في هذا الموقف البطولي والإنساني ، ومعبرين عن شكرهما لسمو أمير المنطقة على مواساته، داعين الله أن يجعل سعيه في موازين حسناته.// انتهى //21:36ت م0247